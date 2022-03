Wojna w Ukrainie. Zełenski: Przechodzimy najstraszniejszą próbę w naszej historii

Zełenski przypomniał także o swojej wizycie w jednym ze szpitali, do którego trafili ranni ukraińscy żołnierze. - W tym szpitalu leczą także rosyjskich żołnierzy. W jednym pokoju leżą z ukraińskimi żołnierzami. Dostają takie samo wsparcie. To są ludzie, którzy walczyli przeciwko nam. Ale lekarze ukraińscy takiego żołnierza ratują. Wiedzą, że to są ludzie, a nie zwierzęta. Chcę, abyśmy wszyscy okazali się ludźmi - mówił lider.