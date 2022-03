Atak na poligon pod Lwowem. Na Podkarpaciu zatrzęsły się szyby

Atak potępił m.in. premier Holandii. Mark Rutte ocenił go za "niezwykle niepokojący". Natomiast portal RTL Nieuws wskazał, iż teren poligonu wykorzystywany był jako trasa zaopatrzenia w towary wojskowe. Szkolono tam też zagranicznych ochotników. Jeden ze specjalistów ds. obrony, Dick Zandee, doszedł do wniosku, że w ten sposób Rosjanie chcieli wysłać sygnał Zachodowi, by nie dostarczał broni Ukrainie.