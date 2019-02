Włodzimierz Czarzasty ostro krytykuje program Biedronia. "Totalna ściema"

- To, co pan Biedroń proponuje, to jest populizm - stwierdził Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczący SLD uważa, że założyciel Wiosny to magik - "współczesny polski David Copperfield" - który chce ludziom zafundować wyjątkowo kosztowne zmiany.

Włodzimierz Czarzasty zapewnił, ze nie wybiera się do Europarlamentu (PAP, Fot: Jacek Turczyk)

- Zmiana energetyczna w Polsce polegająca na tym, że odejdziemy od węgla i przejdziemy na inne źródła zasilania oraz wszystko zrobimy dobrze, kosztuje prawie pół miliarda. Wie pan, na ile Robert Biedroń to wycenił? Na 35 miliardów rocznie. To jest populizm. Totalny populizm - emocjonował się w studiu RMF FM Włodzimierz Czarzasty.

Przewodniczący SLD uważa, że założyciel Wiosny oferuje potencjalnym wyborcom "progresywny populizm". - Totalna ściema. Coś, co kosztuje bilion złotych. Program, który przedstawili kosztuje bilion złotych - zauważył. I uznał, że Robert Biedroń to "współczesny polski David Copperfield".

Czarzasty wyjaśnił również jak wyglądało wejście SLD do Koalicji Europejskiej. - Formuła tego jest taka: trzy miesiące temu na łamach "Gazety Wyborczej" pan premier Włodzimierz Cimoszewicz ogłosił pomysł Europa-konstytucja. W jednych wyborach, pierwszych europejskich - Europa, w parlamentarnych - konstytucja i powiedział, że dobrze by było, gdyby takie komitety powstawały. Potem premierzy, ministrowie spraw zagranicznych zaapelowali. My odpowiedzieliśmy na ten apel, jeżeli chodzi o struktury jako pierwsi - powiedział.

I dodał, że bardzo zależy mu na tym, by członkowie jego ugrupowania zdobyli mandat. - Mówię o tym bardzo, bardzo uczciwie - zaznaczył. On sam jednak się do Europarlamentu nie wybiera. - Mnie po prostu fascynuje polityka krajowa. Nie kandydowałem, nie kandyduję i nie będę kandydował - zapewnił Włodzimierz Czarzasty.

