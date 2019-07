Włodzimierz Czarzasty: nie widzę w PO determinacji do wygrania z PiS-em

- Do samego końca byłem lojalny wobec projektu Koalicji Europejskiej, wierzyłem w niego – zapewniał w TOK FM Włodzimierz Czarzasty. Szef SLD tłumaczył, skąd jego zdaniem brak jedności opozycji przed jesiennymi wyborami do parlamentu.

- Zdobyliśmy 38 proc. głosów wyborców w maju, a Grzegorz Schetyna osiągnął wtedy coś jeszcze: zyskał uznanie całej opozycji, wszyscy traktowaliśmy go jako lidera – podkreślił Włodzimierz Czarzasty.

Przewodniczący SLD dodał, że to, co stało się po wyborach, deklaracja o powtórzeniu wyniku jesienią była nie do przyjęcia. – Nie można mówić o zdobyciu ponad 30 proc. poparcia. Trzeba myśleć i chcieć wygrać z PiS-em – ocenił Czarzasty.