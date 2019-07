Białystok. Prezydent miasta pokrzyżował plany lewicy. Czarzasty komentuje

- Prezydent Truskolaski odmówił nam rejestracji marszu. Może gdyby był związany z inna opcją zrobiłby to chętniej - tak Włodzimierz Czarzasty z SLD komentuje decyzję władz Białegostoku. Lewica jest zmuszona zmienić swoje plany.

Z kolei dziennikarka TVN24 zwróciła uwagę na to, że organizatorzy lewicowego marszu nie wzięli pod uwagę ustawy o szczególnym wykorzystaniu dróg mówi o 30-dniowym terminie zawiadomienia. Czarzasty odparł, że zapis jest inny: organizatorzy mają od 6 do 30 dni na zgłoszenie wydarzenia.

Wybory parlamentarne. Lewica kłóci się o Monikę Jaruzelską

Tymczasem "Super Express" informuje o tym, że Włodzimierz Czarzasty walczy o to, by Monika Jaruzelska wystartowała z lewicowej listy. Polityk zdradził, że są prowadzone rozmowy w tej sprawie. To nie podoba się Robertowi Biedroniowi. - Równie dobrze mogłaby być w PiS ze swoimi konserwatywnymi poglądami! – powiedziała w rozmowie z tabloidem osoba ze środowiska Wiosny.