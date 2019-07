Marsz Równości w Białymstoku. Jest aresztowanie za pobicie 14-latka

Białostocki sąd przychylił się do wniosku i aresztował na dwa miesiące jednego z mężczyzn, podejrzanego o udział w dwóch pobiciach podczas Marszu Równości. Poszkodowany został m.in. nastoletni chłopiec.

Podlaska policja poinformowała na Twitterze, że sąd w Białymstoku przychylił się do wniosku i aresztował na okres dwóch miesięcy jednego z mężczyzn, podejrzanego o udział w dwóch pobiciach na Marszu Równości. To mieszkaniec powiatu monieckiego.

Jak podaje radiozet.pl chodzi o pobicie 14-letniego chłopca. 24-latek zgłosił się do białostockiej Komendy Miejskiej Policji razem z adwokatem. Funkcjonariusze dwa dni wcześniej opublikowali wizerunek kibica jednej z drużyn piłkarskich. Pomocne okazały się informacje przekazywane telefonicznie. Drugi z mężczyzn został zatrzymany bezpośrednio po zdarzeniu.

W Marszu Równości udział wzięło ok. 800 osób. Doszło do kilku przypadków pobicia, do szpitala trafiła m.in. policjantka. Uczestnicy protestu zostali również zwyzywani i obrzuceni jajkami, petardami czy kamieniami. Nie pomogła nawet obecność funkcjonariuszy. W ich kierunku poleciały butelki czy kostka brukowa.