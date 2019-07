Barbara Nowacka: Białystok chce spokoju, nie kolejnej manifestacji

- Trzeba wyjaśnić, kto odpowiada za wydarzenia w Białymstoku. Teraz to miasto potrzebuje spokoju, a nie kolejnej manifestacji, na którą zaprosili trzej panowie – stwierdziła w poranku TOK FM przewodnicząca Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka.

Barbara Nowacka przyznała, że nie rozumie zaproszenia na kolejny marsz, z jaki wystąpiła lewica. - Ja jestem zdumiona, że robi to Wiosna i Razem. Nie dziwi mnie natomiast taki ruch SLD. Ta partia od dawna robi taką politykę – "już robimy, potem się zastanowimy nad konsekwencjami i tym, dlaczego się tak stało” – oceniła szefowa Inicjatywy.

Nowacka zapytana czy to złośliwości pod adresem liderów lewicy, w tym Roberta Biedronia, zaprzeczyła. - Nie widziałam go po prostu od kilku lat na żadnym marszu równości. Ja nie oczekuję takiego zaangażowania, wiem, że miał swoje sprawy w Słupsku, ale wiem, że środowisko tego chciało - stwierdziła.

- To nie jest wina mieszkańców i mieszkanek, bo taki poszedł przekaz, że to obywatele miasta. To nieprawda. Ja wiem, że Białystok jest wielokulturowy i otwarty. Białystok wybrał Truskolaskiego, Frankowskiego, tam wygrywał Kwaśniewski. Teraz mieszkańcy chcą spokoju – tłumaczyła Nowacka.