Władysław Kosiniak-Kamysz: idąc do wyborów z PO wepchnęlibyśmy naszych wyborców w objęcia PiS

Tak przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego ludowcy nie stworzą wspólnej opozycyjnej listy w wyborach samorządowych. – Nie powinno być wyboru pomiędzy dwoma plemionami – przekonuje lider PSL.

Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Radiu ZET, że wbrew pozorom samodzielny start zwiększa szansę opozycji na zwycięstwo nad PiS w wyborach samorządowych. Przekonywał, że wspólny start jego partii z PO zniechęciłby część wyborów PSL do głosowania na taką listę i oddania głosu na PiS.

- Jestem głęboko przekonany, że samodzielny start to szansa na obronę samorządów, małych ojczyzn, przed PiS – dodał. W ten sposób odniósł się do prośby Lecha Wałęsy, aby PSL poszedł do wyborów "razem ze wszystkimi przeciwko PiS".