Sawicki nie wyklucza koalicji z PiS w samorządach. "Dla dobra wyborców"

Dla dobra wyborców i przy porozumieniu programowym nie wykluczam koalicji z PiS w samorządach - powiedział poseł PSL Marek Sawicki. Zaznaczył, że już w tej kadencji są gminy i powiaty, gdzie taka koalicja funkcjonuje.



Sawicki podkreślił, że ludowcom nie zależy na tym konflikcie. - My zachęcaliśmy wielokrotnie do współpracy, do porozumienia, do wybrania spraw i tematów, które nas łączą, a nie do wojny - powiedział.