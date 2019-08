Władimir Putin: amerykańskie rakiety w Polsce mogą zagrażać Rosji

- Stany Zjednoczone mogą wystrzeliwać nowe rakiety Tomahawk z Rumunii i Polski, wystarczy tylko zmiana oprogramowania - stwierdził na konferencji w Helsinkach Władimir Putin. Prezydent Rosji uznał, że ten fakt "nie pozostanie bez odpowiedzi" ze strony jego kraju.

Rosyjski przywódca przyleciał do stolicy Finlandii na rozmowę z prezydentem Saulim Niinisto. Na konferencji po spotkaniu z fińskim politykiem Putin odpowiadał na pytania dziennikarzy. W pewnym momencie odniósł się do najnowszych zagrożeń geopolitycznych.

- Przeprowadzenie przez USA testu lądowej rakiety Tomahawk, którą można wystrzeliwać z systemów rozmieszczonych w Rumunii i systemów, które mają być rozmieszczone w Polsce, to nowe zagrożenie dla Rosji - cytuje Putina agencja Interfax.

Jego wypowiedź to reakcja na poniedziałkowe oświadczenie Pentagonu. Amerykanie poinformowali wtedy, że przeprowadzili test konwencjonalnego pocisku manewrującego. Ładunek wystrzelono z lądu. Trafił on w cel po pokonaniu odległości ponad 500 km. Byłą to pierwsza taka próba, odkąd USA oficjalnie wystąpiły z INF ("Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu").