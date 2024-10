Wiceminister Jacek Tomczak i chiński lobbing

- Podmiot z państwa, co do którego zbieżności z polskim interesem narodowym można mieć, eufemistycznie rzecz ujmując, poważne wątpliwości, miałby dostęp do ogromnej liczby danych, które za pomocą wielu nowoczesnych technologii mogą dawać wgląd w najbardziej wrażliwe sektory polskiego państwa - wyjaśniał w rozmowie z WP dr Bolesław Piasecki. Doktor nauk o bezpieczeństwie, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mówił to jeszcze w 2021 r.