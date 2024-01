PSL murem za Lubczykiem. Nie przeszkadzają kolejne afery

Standard poprzedników

Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą, że to sprawa dla organów ścigania. - Prokuratura powinna wszcząć sprawę z urzędu. Tylko pozornie jest ona błaha. A jednocześnie w interesie samego posła jest, by ostatecznie ustalić, że doszło tylko do pomyłki - zauważa adwokat dr Łukasz Chojniak, karnista i partner w kancelarii Chojniak i Wspólnicy. Jeśli Lubczyk świadomie poświadczył nieprawdę, grozi za to odpowiedzialność karna nawet do 8 lat pozbawienia wolności.