Wiceminister Adam Andruszkiewicz się oświadczył. Fala komentarzy

"Powiedziała...TAK!" - napisał na swoim profilu na Facebooku wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewcz. Polityk udostępnił też zdjęcie ze swoją wybranką na tle Fontanny di Trevi w Rzymie.

Atrakcja turystyczna położona jest w centrum historycznym stolicy Włoch, niedaleko słynnego Placu Weneckiego. Znana jest m.in. z tego, że odwiedzający wrzucają do niej drobne monety (przez ramię, do tyłu), by zapewnić sobie kiedyś powrót do Rzymu.