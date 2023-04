Węgry "zasilają machinę wojenną Rosji". USA uderzają w bank

Napięte stosunki pomiędzy USA a Węgrami

Stosunki amerykańsko-węgierskie stały się napięte po objęciu stanowiska prezydenta USA przez Joe Bidena, który w wyborach pokonał Donalda Trumpa. Pomimo zmiany administracji w Waszyngtonie władze Węgier cały czas otwarcie popierają byłego prezydenta. Pomiędzy przybyłym do Budapesztu we wrześniu 2022 r. Pressmanem i rządem węgierskim dochodziło w ostatnim czasie do szeregu napięć.