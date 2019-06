Węgry. Wypadek polskiego autobusu z uczniami. 7 osób rannych

Do wypadku doszło na autostradzie M3 w pobliżu miejscowości Kal. Autobus wiozący polskich uczniów z nieznanych przyczyn wjechał do rowu. 7 osób zostało rannych. W autokarze znajdowały się 32 osoby.

Komenda Główna Policji w Heves poinformowała, że na autostradzie M3 w pobliżu miejscowości Kal doszło do wypadku autobusu na polskich numerach rejestracyjnych. Do zdarzenia doszło w stronę Budapesztu. Pojazdem podróżowali uczniowie. Autokar z nieznanych przyczyn wjechał do rowu. Wypadek nie spowodował większych utrudnień na drodze, ale występuje tam korek.