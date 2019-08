Węgry. Tragiczny finał wakacji polskiej rodziny. Trzy ofiary wypadku

Samochód, którym podróżowała polska rodzina, zderzył się z ciężarówką w pobliżu węgierskiej miejscowości Szerencs. Ojciec oraz dwumiesięczny syn zginęli na miejscu, natomiast matka zmarła w szpitalu.

Według informacji tamtejszej policji, do wypadku doszło 8 sierpnia około ósmej rano na autostradzie 37 niedaleko miasta Szerencs. Auto rodziny z Piekar Śląskich zderzyło się z ciężarówką na bośniackich numerach rejestracyjnych, po czym wpadło do rowu. Dwie osoby zginęły na miejscu, a kobieta w stanie krytycznym została przetransportowana do szpitala w Miszkolcu, gdzie zmarła po kilku dniach.