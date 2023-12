Ważniejsze jest to, by media publiczne były wiarygodne niż by były pluralistyczne [OPINIA]

Ludzie mają dość płacenia za partyjną propagandę

Jacek Żakowski ma rację w jednym: ważne jest, by nowe media publiczne były, jeśli nie akceptowane, to przynajmniej tolerowane przez drugą, przegraną dziś stronę. A w wersji minimum, przez bardziej umiarkowaną część jej elektoratu. Jedyny sposób, by zminimalizować ryzyko powtórki tego, co stało się na przełomie 2015 i 2016 roku, gdy PiS, lub prawicowa partia, jaka pojawi się w jego miejsce, wróci do władzy, to zbudować taką telewizję, której prawica nie będzie mogła zniszczyć, nie ponosząc strat także w swoim elektoracie.