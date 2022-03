Ważna rola Turcji. Erdogana wiele łączy z Moskwą i Putinem

Dla przykładu - Rosja podczas wojny domowej w Syrii stoi po stronie Baszszara al-Asada, a Turcja po stronie opozycji. I nie jest to przypadek, ponieważ Ankara w tym konflikcie ma do ugrania swoje interesy: jeśli upadnie rząd al-Asada, to nowe władze - wywodzące się z ugrupowań sunnickich - powinny być w tureckiej strefie wpływów. Co więcej, zestrzelenie rosyjskiego samolotu myśliwsko-bombowego Su-24 w listopadzie 2015 roku mogło być początkiem konfliktu pomiędzy tymi krajami. Sytuację udało się opanować, a na niektórych terenach Turcja zaczęła grać razem z Rosją, pozbywając się w ten sposób syryjskich Kurdów.