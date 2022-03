Ambasador RP w Kijowie: Putin grozi nam, bo się boi ostatecznej porażki

Do kwestii przekazania Ukrainie myśliwców oraz zamknięcia strefy powietrznej odniósł się Bartosz Cichocki ambasador RP w Kijowie. - Putin już podjął decyzję o wojnie z Zachodem, a grozi nam, bo naszych decyzji się boi, że przesądzą o jego porażce. To my powinniśmy przejąć inicjatywę — powiedział dyplomata.