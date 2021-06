Watykan wydał komunikat. Abp Stanisław Gądecki oczyszczony z zarzutów

"Wydałeś Ojcze Święty list apostolski motu proprio »Vos estis lux mundi«. Pragnę prosić cię o wdrożenie procedury tegoż motu proprio i wyciągnięcie konsekwencji wobec abp. Gądeckiego. Ogłosiłeś »Vos estis lux mundi« 9 maja 2019 r. z mocą od 1 czerwca 2019 r. Moje spotkanie z abp. Gądeckim odbyło się 14 maja 2019 r., gdzie dowiedział się on o braku działania kard. Dziwisza" - pisał Szymik w liście do papieża Franciszka. "Abp Gądecki nic w tej kwestii nie zrobił, a ex lege powinien 1 czerwca 2019 r. powiadomić stosowną Kongregację." - dodał.