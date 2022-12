Waszyngton się ugiął. Erdogan będzie mógł kupić F-16

Do tej transakcji jednak długo nie dochodziło. To dlatego, że Turcja, która należy do NATO, nagle zdecydowała się na "ekscentryczny" nabytek. Zaopatrzyła się w rosyjski system obrony powietrznej S-400, na co Stany Zjednoczone odpowiedziały sankcjami i wykluczeniem Turcji z programu F-35.