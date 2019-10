Warszawa. Świadek wypadku na Bielanach o kierowcy BMW: z całym impetem uderzył w mojego przyjaciela

Warszawa. Świadek tragicznego wypadku na Bielanach mówi o tym, co się wydarzyło przy ul. Sokratesa. - Nawet nie hamował. Po prostu z całym impetem uderzył w mojego przyjaciela - tak o kierowcy BMW opowiada mężczyzna.

Warszawa. Przed wypadkiem na Bielanach liczne apele mieszkańców

Mieszkańcy Bielan są wstrząśnięci tragicznym wypadkiem. Wskazują również na to, że skrzyżowanie, gdzie doszło do zdarzenia stanowi zagrożenie od lat. Wysyłane były listy i apele do Zarządu Dróg Miejskich, by przebudować przejście dla pieszych.