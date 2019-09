Warszawa. Nowe fakty ws. awarii oczyszczalni "Czajka". Jest deklaracja ws. mostu pontonowego

Warszawa. Trwa budowa mostu pontonowego po awarii oczyszczalni ścieków "Czajka". Konstrukcja ma być gotowa do wtorku, ale dopiero w sobotę ścieki przestaną wpływać do Wisły.

- Deklarujemy, że czwartek to jest dzień, kiedy będzie pierwsza nitka uruchomiona. Na chwilę obecną określamy, że sobota, to jest ten dzień, kiedy będzie pełna funkcjonalność tej konstrukcji - poinformowała Anna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Na razie trwa budowa mostu pontonowego, na którym zostanie zainstalowana rura, przesyłająca nieczystości do oczyszczalni. Nad brzegiem Wisły można zobaczyć pierwsze elementy potrzebne do budowy konstrukcji. W akcji biorą udział żołnierze.

Warto przypomnieć, że w wyniku awarii do Wisły trafia prawie 200 ton nieczystości. Do awarii pierwszego kolektora doszło we wtorek. Zadziałał awaryjny rurociąg, jednak później i on się zepsuł. Prezydent Warszawy oraz rząd zwołali sztab kryzysowy. Sprawę bada już prokuratura.