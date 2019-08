Rafał Trzaskowski odpowiada Joachimowi Brudzińskiemu ws. awarii: niech zajmie się szlifowaniem angielskiego

Warszawa. Służby wciąż walczą z awarią oczyszczalni ścieków "Czajka". Rafał Trzaskowski podał nowe informacje oraz odniósł się do słów Joachima Brudzińskiego.

Rafał Trzaskowski zwołał konferencję prasową, na której poinformował, że władze Warszawy przy współpracy z rządem przystąpili do budowy mostu pontonowego, dzięki któremu ścieki mają być transportowane do oczyszczalni "Czajka".

- Rozpoczęliśmy godzinę temu uzdatnianie częściowe ścieków poprzez ozonowanie. To metoda tysiące razy silniejsza, niż chlorowanie. Duża część bakterii, zarazków zostanie zabita. Z godziny na godzinę ścieki powinny być bardziej bezpieczne - mówił prezydent stolicy.

- Wojsko buduje przeprawę, my przede wszystkim skupiliśmy się na tym, żeby ścieki były jak najmniej szkodliwe - dodał Trzaskowski.

Trzaskowski był również pytany o słowa Joachima Brudzińskiego. Europoseł PiS i były minister MSWiA stwierdził, że gdyby była gotowość ze strony stołecznego ratusza "do współpracy z ministerstwami środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej i obrony narodowej to być może ten ponton by już stał i ta alternatywna linia byłaby ciągnięta".