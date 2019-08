Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka". Joachim Brudziński krytykuje Rafała Trzaskowskiego. "Ponton już dawno mógłby być"

Były szef MSWiA skrytykował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i działania po awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka". Zdaniem Joachima Brudzińskiego, "gdyby władze Warszawy zareagowały odpowiednio, to może ponton na Wiśle by już stał".



Warszawa. Wojsko na brzegu Wisły, budowa mostu pontonowego po awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka" (East News, Fot: Jakub Kaminski)

Europoseł Joachim Brudziński odwiedził w sobotę Szczecin. Na spotkaniu z dziennikarzami odniósł się do działań związanych z awarią oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie.

- Jesteśmy spóźnieni o kilka dni, bo gdyby wtedy była odpowiednia reakcja (prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego - przyp. red.) i gotowość do współpracy z ministerstwami środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej i obrony narodowej to być może ten ponton by już stał i ta alternatywna linia byłaby ciągnięta – stwierdził były minister spraw wewnętrznych i administracji.

Eurodeputowany przypomniał powódź na przełomie maja i czerwca tego roku - Co wtedy najpierw słyszeliśmy od Rafała Trzaskowskiego i Grzegorza Schetyny? 'Politykę na wałach robią. Kpina, po co tam Morawiecki z Brudzińskim pojechali na te wały' – mówił polityk PiS.

Wypomniał też liderom Platformy Obywatelskiej, że kilka tygodni później sami zjawili się na wałach przeciwpowodziowych" kręcić spoty wyborcze i pączki czy drożdżówki rozdawać".

- Jaki jest pomysł Trzaskowskiego na rozwiązanie problemu? Najpierw ogłosić, że nic się nie dzieje, nie ma żadnego problemu, wszystko jest pod kontrolą, ścieki w Wiśle się rozpuszczą, a jak przychodzi co do czego, to: 'no dobra budujcie ten ponton, ja łaskawie wyrażam zgodę' - dodał.

Do awarii jednego z kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek. Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który jednak w środę przestał funkcjonować. Wskutek awarii zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły - do rzeki trafia 3 tys. litrów nieczystości na sekundę.