Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka". "Termin budowy rurociągu – bezpieczny"

We wtorek o 14:00 ma zostać uruchomiony dodatkowy rurociąg, który przechwyci ścieki wpadające do Wisły. – Dotrzymamy tego terminu – zapewniali przedstawiciele służb i wojska na sobotniej konferencji.



- Jesteśmy gotowi, działamy zgodnie z planem. Wtorek godz. 14:00 to termin realny, który jest do osiągnięcia. Może nawet oddamy budowę wcześniej - mówił gen. Owczarek. Generał zapewnił również, że niski stan Wisły nie będzie stanowił przeszkody dla planów budowy przeprawy.

- Zakładamy, że do końca przyszłego tygodnia będziemy przechwytywać ścieki. Ne będą już wpadać do Wisły, ale trafią do rurociągu – szacują przedstawiciele Wód Polskich.