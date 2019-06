Warszawa. Brutalny mord na Woli. Koniec procesu Kajetana P.

Wraca sprawa z lutego 2016 r. Wtedy w Warszawie Kajetan P. zamordował 30-letnią kobietę, rozczłonkował ciało i wzniecając pożar próbował ukryć ślady zbrodni. Jego proces sądowy właśnie się zakończył. Wygłoszono mowy końcowe. Pozostało tylko wygłoszenie wyroku.

Okazało się, że to ciało 30-letniej tłumaczki Katarzyny J. Kajetan P. przyjechał do mieszkania kobiety przy ul. Skierniewickiej na Woli w Warszawie pod pretekstem rozpoczęcia nauki języka włoskiego. Zadał jej kilka ciosów nożem w szyję. Zwłoki rozczłonkował, zapakował do torby podróżnej i plecaka, po czym przewiózł taksówką do wynajmowanego przez siebie mieszkania. Tam próbował zatrzeć ślady.