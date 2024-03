"Walka jest jedyną opcją". Rosjanie nie dali "Tatarowi" wyjścia

- Nie było mowy o innej decyzji, ponieważ już raz uciekłem z Krymu z powodu rosyjskiej okupacji. Istniała możliwość wyjazdu gdzie indziej, ucieczki do Polski, krajów bałtyckich. Rozumiałem jednak, że to by nic nie zmieniło. Za 10 lat, kiedy skończą z Ukrainą, przyjdą do Polski. Dlatego jedyną opcją jest wzięcie odpowiedzialności, pójście do wojska i walka - przyznał żołnierz.