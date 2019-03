Wałęsa o LGBT: to nie jest normalne. Niech nie bałamucą moich wnuków

- Większość jest inna i oni do tej większości muszą się podporządkować - powiedział podczas spotkania Klubu Obywatelskiego w Krośnie Lech Wałęsa. Były prezydent zaznacza jednak, że nie należy dyskryminować członków społeczności LGBT.

- Jestem fanatykiem zorganizowań społecznych i dawania tyle grupom, na ile zasługują. Jeśli ta mniejszość Biedronia ma 5 proc., to mają 5 proc. w parlamencie. I jak przeliczymy, to się okaże, że może nie w parlamencie, ale poza parlamentem - podkreślił Wałęsa.

W dalszej części wywodu Wałęsa nie był już tak wyrozumiały. Przyznał m.in., że osoby homoseksualne go gorszą. - Prawa tak. Ale nie mogą chodzić za paluszki po mieście i bałamucić moje wnuki. To nie jest normalne, większość jest inna, i oni się do tej większości muszą podporządkować. Oni się muszą do większości podporządkować a tak to bałamucą nam dzieci - grzmiał dawny lider Solidarności.