Lech Wałęsa reaguje na kolejne zarzuty. "W IPN sfałszowano teczki"

"W IPN sfałszowano teczki niby znalezione u Kiszczaka w temacie TW Bolek. Każdy może ten fałsz osobiście sprawdzić i udowodnić. Wystarczy zobaczyć kartkę nr 5 w tej dokumentacji. Kiszczak czy SB takich błędów nie popełniali" - napisał Lech Wałęsa na Facebooku. To jego odpowiedź na rewelacje "Gazety Polskiej".

W czwartek były prezydent odpowiedział na te rewelacje na Facebooku. Nie odniósł się do samego nagrania, lecz powtórzył to, co mówi i pisze od dłuższego czasu.