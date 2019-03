Muzeum Auschwitz apeluje do zwiedzających: "Nie pozujcie na torach kolejowych"

"Pamiętaj, że jesteś w miejscu, w którym zginęło ponad milion osób. Uszanuj ich pamięć" - apeluje Muzeum Auschwitz na Twitterze. Chodzi o niesławne "selfie z Auschwitz", czyli niestosowne zdjęcia robione przez turystów na terenie obozu.

W mediach społecznościowych ukazało się ostatnio wiele zdjęć opublikowanych przez turystów zwiedzających Muzeum Auschwitz . Widać na nich, jak zwiedzający balansują na torach kolejowych prowadzących do bramy obozu. Tory wybudowano w 1944 r., aby przyspieszyć akcję zagłady, spodziewano się bowiem ogromnych transportów Żydów z Węgier. Wiele z tych transportów było kierowanych od razu do komór gazowych.

Muzeum postanowiło zareagować na pojawiające się zdjęcia i wystosowało apel do zwiedzających.

"Kiedy przyjeżdżasz do Auschwitz, pamiętaj, że jesteś w miejscu, w którym zginęło ponad milion osób. Szanuj ich pamięć. Są lepsze miejsca do zabawy w łapanie równowagi niż to, które symbolizuje wywózkę setek tysięcy ludzi na śmierć" - czytamy na profilu muzeum.