Waleczny minister kultury? Niemieckie media piszą o Sienkiewiczu

FAZ zauważa, że afera ta stała się "traumą motywującą Sienkiewicza", co opisał w swojej książce "Państwo teoretyczne" z 2018 roku. Sienkiewicz przyznał tam, że "afera taśmowa go zniszczyła", pozbawiając poczucia bezpieczeństwa i godności. Wskazał też, że w tle stało państwo rosyjskie, a sprawa była "próbą zamachu stanu". Jak zauważył FAZ, "wówczas Tusk wspierał swojego ministra i teraz robi to samo".