W sieci wrze. Hołownia wywołał burzę

Hołownia mówił m.in. o potrzebie walki z dezinformacją. - To olbrzymie wyzwanie przed UE. Na informacji prawdziwej i sprawdzonej my, jako ludzie i obywatele, opieramy decyzje, które dotyczą naszego bezpieczeństwa, naszych dzieci, naszej przyszłości. Liczę, że uda nam się wypracować w Europie taki model współpracy naszych społeczeństw, który sprawi, że w oparciu o fakty i informacje, będą one gotowe bronić siebie nawzajem - wskazywał marszałek Sejmu.