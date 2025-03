W Jasionce cicho i pusto. "Jedyna zmiana, która rzuca się w oczy"

Pojechaliśmy do Jasionki, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja. W okolicach lotniska wciąż znajdują się wyrzutnie systemu obrony powietrznej Patriot, który jest jednym z najnowocześniejszych systemów przeciwrakietowych na świecie. Widzimy te same bazy żołnierzy i ten sam sprzęt wojskowy, który był tu podczas naszej ostatniej wizyty w styczniu.

Żołnierzy spotykamy na zewnątrz ich bazy zlokalizowanej w pobliżu lotniska w Jasionce. Większość z nich w poniedziałek zamawia w pobliskiej kantynie kanapki i kawę. Co jakiś czas żołnierze odsuwają metalową bramę i wychodzą w kierunku rozstawionego za bramą namiotu, pełniącego rolę kuchni polowej. Gdy przysłuchamy się ich rozmowom, dominują tematy związane ze sportem i coraz lepszą pogodą. Niektórzy dzwonią do rodzin, a po chwili na ekranach telefonów pojawiają się uśmiechnięte buzie dzieci.

Pani Ewa deklaruje, że nie słyszała, by żołnierze kiedykolwiek rozmawiali tu o polityce. - Może wiedzą, że nie mają na to wpływu? Koncentrują się na swojej pracy - kwituje.

- A jeśli gdzieś nas przeniosą? No trudno, dla mnie to kolejny przydział - podsumowuje.

Kolejny z naszych rozmówców to doświadczony 45-letni żołnierz. Zdradza, że ze słów dowódcy wynika, że zostaną w Jasionce na dłużej . - To nie jest tak, że teraz nie mamy pracy. Pracując tu, widzimy, że nadal jesteśmy bardzo potrzebni, zwłaszcza w tym miejscu - podkreśla.

Pani Katarzyna, która na co dzień też pracuje w Jasionce, zwraca uwagę, że od awantury Trumpa z Zełenskim na niebie jest wręcz pusto. - Przywykliśmy już do hałasu w czasie pracy, a teraz musimy przyzwyczaić się do ciszy - opisuje. - Czujemy się z tym nieco nieswojo, bo jednak te transporty dawały nam poczucie bezpieczeństwa. Teraz gdy ono zniknęło, to jest jakaś niepewność - podkreśla.