W jakiej konfiguracji opozycja może pokonać PiS? Przebadano trzy warianty wyborczych koalicji

Gdyby partie opozycyjne szły do wyborów parlamentarnych osobno, to dziś, wedle najnowszego sondażu Kantar dla "Gazety Wyborczej", łącznie mogłyby liczyć na uzyskanie około 228-231 mandatów w Sejmie (w wariancie, że PSL przekroczyłby próg wyborczy). To stanowczo za mało, by pewnie pokonać PiS.