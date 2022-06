Donald Tusk o odpowiedzialności za Polskę. "Jestem gotów ją przejąć nawet dzisiaj"

Polityk odniósł się także do wizyty szefowej Komisji Europejskiej w Warszawie. Chodzi o zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy i przekazanie Polsce unijnych środków. - Jesteśmy świadkami, mam nadzieję, pozytywnego trendu, który być może zakończy ten absurdalny okres w historii Polski, tę potężną awanturę o sądownictwo. To, że dziś Unia Europejska jest gotowa nadal traktować Polskę jako kraj w pełni europejski, to ja się z tego cieszę - stwierdził Tusk.