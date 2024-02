"Użyli cyjanku". Kraj oskarża Chińczyków

Chiny, które roszczą sobie prawa do prawie całego morza, ignorują orzeczenie międzynarodowego trybunału w tej sprawie. Tarriela zarzuca Chińczykom, że co innego mówią, a co innego robią. "Mówią o dialogu, a ich działania wskazują na konfrontację. Dlatego moje pytanie brzmi: dlaczego istnieje duża różnica między słowami i czynami Chin" - napisał komandor w mediach społecznościowych.