USA zgubiły myśliwiec F-35. Pilot jest. Samolotu nie ma

Informacja o zgubionym myśliwcu spotkała się ze zdziwieniem, a apel o pomoc w poszukiwaniach został przyjęty z dezaprobatą. "Jak (...) można zgubić F-35? Jak to możliwe, że nie ma urządzenia śledzącego, a my prosimy społeczeństwo o znalezienie odrzutowca i oddanie go?" - napisała na swoim Twitterze amerykańska kongresmenka Nancy Maye, której okręg obejmuje obszar przeszukiwany przez władze.