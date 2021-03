USA. Strzelanina w szkole w Arkansas. Ranny uczeń

Do zdarzenia doszło w Watson Chapel Junior High School w miejscowości Pine Bluff.

Głos zabrały władze szkoły , które poinformowały, że do akcji przystąpiła policja. Funkcjonariusze na razie nie wpuszczają, ani nie wypuszczają nikogo z budynku.

"To był pojedynczy przypadek, w tym momencie wszyscy uczniowie są bezpieczni" - podkreślono w komunikacie.

Media zwracają uwagę, że w dniu strzelaniny uczniowie z Watson Chapel Junior High High School dopiero co wrócili do nauki stacjonarnej po serii zdalnych lekcji. To był ich pierwszy dzień w placówce.