Powrót do szkół. Przemysław Czarnek o przygotowaniach i badaniach uczniów

Powrót do szkół to temat, który ciągle poruszany jest m.in. w mediach. Przemysław Czarnek przekazał w wywiadzie dla Polskiego Radia 24, że już niedługo ogłoszone zostaną specjalne programy, które mają pomóc uczniom powrócić do szkół.

Powrót do szkół 2021. Czarnek o programach wspomagających

Minister edukacji i nauki dodał, że drugi program ma być ogłoszony za dwa tygodnie. Przewiduje on wparcie psychologiczne dla uczniów. - Po powrocie do szkół dzieci zostaną przebadane właśnie z uwagi na problemy psychologiczne, które coraz częściej są zgłaszane przez dzieci, rodziców i nauczycieli - zapewnił szef resortu szkolnictwa.

Kiedy powrót dzieci do szkół? Szczepienia nauczycieli dają szanse

Przemysław Czarnek na antenie Polskiego Radia 24 był dopytywany o termin możliwego powrotu uczniów do szkół. Minister przekazał, że aktualnie trwają szczepienia przeciwko COVID-19 nauczycieli. To według niego daje szanse "przy dobrych warunkach pandemicznych" do tego, aby uczniowie wrócili do kształcenia stacjonarnego.