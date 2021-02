Szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli. Jest dużo chętnych. "Ale osoby 60 plus też pracują stacjonarnie. I czekają"

- Zainteresowanie szczepionką jest duże - mówią w rozmowie z Wirtualną Polską dyrektorzy szkół podstawowych w Polsce. Nie mogą jednak zapisywać do kolejki nauczycieli powyżej 60. roku życia, bo ta grupa dostanie inną szczepionkę. - Każdego dnia dzwonią do nas osoby z chorobami przewlekłymi, które chcą uczyć, ale nie wiedzą, co robić - mówi rzeczniczka prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego Magdalena Kaszalunis.

Share

Szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli mają zacząć się w piątek. Ale w kolejce nadal czekają jednak nauczyciele powyżej 60. roku życia