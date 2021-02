Szczepionka na COVID-19. Ruszyły zgłoszenia nauczycieli. Co z powrotem dzieci do szkół?

Zobacz także: Polski lek na koronawirusa. Trwają badania kliniczne. Prof. Tomasiewicz o ocenie skuteczności

Szczepionka na COVID-19. Ruszyły zapisy wśród nauczycieli

Później formularz z listą zgłoszoną do szczepienia zostanie przekazany do właściwego szpitala węzłowego. Będzie to placówka lecznicza zlokalizowana w najbliższej okolicy szkoły, czy też przedszkola.

Nauczyciele szczepieni od piątku

Minister edukacji Przemysław Czarnek w programie "Sygnały Dnia" został zapytany o to, kiedy będą szczepieni nauczyciele powyżej 60. roku życia, dla których szczepionka na COVID-19 firmy AstraZeneca nie jest przeznaczona. Czarnek odpowiedział, że te osoby będą zaszczepione w ramach swojej grupy wiekowej w zależności od dostaw szczepionek do Polski.

Powrót dzieci do szkół. Minister Czarnek zabrał głos

Ministra Czarnka zapytano także o to, czy wyszczepienie odpowiedniej liczby nauczycieli jest jednym z warunków powrotu dzieci do szkół.

- To nie jest warunek do powrotu dzieci do szkół. Niewątpliwie zaszczepienie się wszystkich nauczycieli ułatwia podjęcie decyzji o ewentualnym powrocie dzieci do szkół - przekazał Czarnek.