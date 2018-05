USA. Dudę przyjmie gubernator. Spotkania z Trumpem nie będzie

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych zapowiadana jest jako duże wydarzenie. Jednak w jej planie nie ma spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem ani wiceprezydentem Mikiem Pence'em. Z polskim prezydentem spotka się gubernator stanu Illinois.

Według przedstawionego we wtorek przez Kancelarię Prezydenta planu wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda z małżonką spotkają się w środę z przedstawicielami Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej oraz organizacji żydowskich.

Jeszcze na początku roku prezydent Duda w rozmowie z Polsat News nie wykluczał, że dojdzie do spotkania z Donaldem Trumpem, podaje "Gazeta Wyborcza". Jednak już w marcu, podczas wizyty na olimpiadzie w Pjongczangu, okazało się, że są duże trudności z zaaranżowaniem spotkania polskiego prezydenta z wiceprezydentem USA Mikiem Pence’em.

Portal onet.pl ujawnił notatkę z ambasady w Waszyngtonie, która wskazywała na to, że po uchwaleniu nowelizacji ustawy o IPN prezydent Polski i politycy PiS mają zamknięte drzwi do Białego Domu. Co gorsza, nastroje wśród członków Izby Reprezentantów są wobec Polski tak złe, że mogą zagrozić finansowaniu współpracy wojskowej.