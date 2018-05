Pomnik Katyński. Jest porozumienie z burmistrzem Jersey City

Przełom ws. Pomnika Katyńskiego. "Pomnik zostaje na wybrzeżu 60 metrów od miejsca gdzie się teraz znajduje" - czytamy we wpisie konsula Macieja Golubiewskiego w Nowym Jorku.

Pomnik Katyński stał się przedmiotem kontrowersji z powodu decyzji burmistrza Fulopa o usunięciu monumentu z Exchange Place, a później o przeniesieniu go w inne miejsce. Wywołało to protesty Polonii m.in. w stanach Nowy Jork i New Jersey, a także władz w Warszawie.