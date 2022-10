US Air Force ma za mało myśliwców

Co więcej, chociaż USAF ma obecnie jedynie około połowę liczby myśliwców i jedną trzecią bombowców, którymi dysponował w momencie zakończenia zimnej wojny to około 80% samolotów będących w służbie przekroczyło już zakładany przez producentów czas służby i latają tylko dzięki przeprowadzanym kolejnym remontom i modernizacjom. Ponadto średni czas, jaki pilot myśliwca spędza w powietrzu każdego miesiąca zmniejszył się do około 20 godzin, co pozwala na podtrzymanie nawyków, ale jest niewystarczające do zdobywania nowych umiejętności.