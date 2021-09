Budowa nowego Air Force One na rauszu? W kadłubie znaleziono butelki

Nowe Air Force One powstają na teksańskiej pustyni

Oba samoloty Boeing 747-8 Jumbo Jet są przystosowywane do potrzeb Białego Domu na pustynnym składowisku nieopodal San Antonio. Maszyny powstały na zamówione rosyjskich linii lotniczych Transaero, ale te zbankrutowały w 2015 roku po czym trafiły do Teksasu, gdzie czekały na chętnego kupca. W 2017 roku na zakup Jumbo Jetów zdecydował się Biały Dom, tym samym ograniczając koszty programu Air Force One.