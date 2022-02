Ursula von der Leyen skomentowała wyrok TSUE. "Obraliśmy właściwą ścieżkę"

W jego ocenie decyzja TSUE może przyczynić się do chaosu prawnego wewnątrz Unii Europejskiej. - Polska zaskarżyła te przepisy, ponieważ uważaliśmy, że one wykraczają poza podstawy traktatowe, które są ujęte w przyjętych i zaakceptowanych traktatach. Tego typu działania, które rozszerzają traktaty unijne, odbieramy negatywnie. Polska, Węgry i kilka innych krajów UE konsekwentnie wskazują, że jest to niebezpieczna tendencja, która może powodować brak pewności przepisów prawa w ramach Unii Europejskiej - stwierdził.