Ulotki wzywające do poddania się wystrzeliwane w kierunku Rosjan

Oddziały artyleryjskie rozwożące ulotki działają bardzo podobnie, jak oddziały bojowe. Przemieszczają się szybko, by uniknąć zlokalizowania przez przeciwnika. Wyjeżdżają w teren kilkakrotnie w ciągu dnia, by trafić do wielu miejsc. Strzelają tak, by ulotki rozsypały się nad celem, na jak największej powierzchni.