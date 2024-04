Ukraina ostrzega przed III wojną światową

- Jeśli nie będziemy chronić Ukrainy, ona upadnie - dodał Szmyhal. - A wtedy zniszczony zostanie globalny system bezpieczeństwa i cały świat będzie musiał zbudować nowy system bezpieczeństwa. W innym scenariuszu, po upadku Kijowa Denys Szmyhal przewiduje wybuch wielu konfliktów, które w efekcie mogą doprowadzić do III wojny światowej. - Albo będzie wiele konfliktów, wiele tego rodzaju wojen, a w końcu może to doprowadzić do III wojny światowej - powiedział polityk BBC.