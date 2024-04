Izrael zdradził swoje plany Amerykanom. "Nadchodzi odpowiedź"

Rozmowa ministrów obrony

Pentagon z kolei poinformował, że w czwartek doszło do rozmowy pomiędzy ministrem obrony USA Lloydem Austinem, a jego izraelskim odpowiednikiem Joawem Galantem. Tematem rozmów były m.in. "regionalne zagrożenia i destabilizujące działania Iranu na Bliskim Wschodzie". Informacje te przekazały różne media, w tym CNN i "The New York Times".